Festival MATE em Coimbra com candidaturas abertas para artistas até 30 de julho

O MATE, cuja segunda edição vai decorrer em Coimbra em outubro, tem abertas candidaturas até 30 de julho para projetos e artistas que queiram participar no festival centrado na música, arte, tecnologia e educação.

A organização do festival desafia “artistas, criativos e visionários de todos os países do mundo” a submeterem uma proposta para poderem participar no MATE, com candidaturas abertas até 30 de julho, foi hoje anunciado.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o festival refere que as propostas poderão estar associadas a uma das quatro grandes categorias do certame: música, arte, tecnologia e educação (MATE).

“Aceitamos todos e quaisquer formatos e propostas inusitadas e inovadoras, desde que haja viabilidade técnica e logística para a sua apresentação”, acrescentou a organização, sublinhando que o festival procura celebrar a arte “em toda a sua diversidade”.

As candidaturas serão depois submetidas a uma votação ‘online’ até 04 de agosto, sendo depois selecionadas a partir do dia seguinte, num sistema que associa a votação do público (30%) com a avaliação do júri técnico do MATE (70%).

O MATE vai decorrer no Convento São Francisco, em Coimbra, entre 19 e 22 de outubro.

Os interessados poderão participar em matefestival.com/convocatórias

Em 2023, participaram nomes como António Zambujo, Yamandú Costa, Selma Uamusse, Mateus Aleluia, Mad Professor e Bandua, entre outros.