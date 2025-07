Festival Les Siestes leva música experimental para o Jardim da Sereia em Coimbra

O festival de música experimental Les Siestes volta a mudar de local em Coimbra e vai instalar-se este ano no Jardim da Sereia, no final de agosto, com a dupla Takkak Takkak, Loto Retina e Zohar no cartaz.

O festival, com entrada livre, é organizado pela Casa das Artes Bissaya Barreto e vai realizar-se entre 29 e 30 de agosto, afirmou hoje a organização, em nota de imprensa.

Depois de em 2024 o festival ter escolhido o Mosteiro de Santa Clara-a-Nova como palco, na sua sexta edição o Les Siestes irá realizar-se no Jardim da Sereia, no centro de Coimbra, com uma programação que passa de três para dois dias, com o objetivo de apresentar um cartaz “mais compacto e com mais profundidade”, disse à agência Lusa Pedro Cosme, que faz parte da equipa de programação da Casa das Artes Bissaya Barreto.

“Este ano, procurámos aproximarmo-nos do festival de Toulouse [o Les Siestes original, criado em 2002 e replicado noutras cidades], que tem uma abordagem muito relaxada, num jardim. Precisávamos de encontrar um espaço semelhante que desse essa ideia de um festival informal, sem barreiras entre público e artista e talvez o melhor espaço para experimentar isso seria o Jardim da Sereia”, explicou.

Relativamente ao cartaz deste ano, Pedro Cosme disse que houve uma preocupação de trazer “artistas que fazem uma abordagem entre o tradicional e o moderno, que pegam em géneros artísticos dos seus países e transformam-nos com abordagens mais eletrónicas”.

Na proposta da sua sexta edição, desenhada entre a equipa da Casa das Artes e associação Rotation (responsável pelo festival original), haverá a dupla Takkak Takkak, que junta um produtor japonês e um compositor e criador de instrumentos indonésio, Harry Górski-Brown, que mistura o folclore gaélico da Escócia com o processamento digital, e Loto Retina, de França, que explora uma eletrónica fantasiosa, que apelida de “gnom ‘n’ bass”.

Pelo festival, passam ainda a francesa Vanessa Bedoret, o duo Amuleto Apotropaico, de Santa Maria da Feira, a banda I’A’V e o duo Rat Section, que irá apresentar “uma performance sonora desenhada especificamente para o Jardim da Sereia”, afirmou a organização.

Tal como nos outros anos, haverá também DJ sets, com “um foco muito grande em DJ com gosto particular pela pesquisa” e com apresentações sobre as quais “não se sabe muito bem o que se irá encontrar”, afirmou Pedro Cosme.

No Jardim da Sereia, passarão a portuense Son Objet, Beatrice M., e Zohar, dos Países Baixos.

Segundo Pedro Cosme, há uma “proposta muito sólida” do festival de “procurar a elasticidade e os limites da música experimental”.

O festival irá decorrer nos dois dias, das 18:00 às 24:00, estando previsto, a 30 de agosto, uma ‘after-party’, com local e artistas a revelar a breve prazo.

O festival Les Siestes, que acontece em várias cidades, estreou-se em Coimbra em 2018.