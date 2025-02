Festival Deniz-Jacinto em Condeixa-a-Nova com espetáculos e oficinas até março

O festival Deniz-Jacinto, que se realiza em Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, arrancou hoje e estende-se até 02 de março, com 15 espetáculos e três oficinas na sua programação.

O festival, que vai sua 9.ª edição, terá no Cine-Teatro o palco para a apresentação dos espetáculos, com o museu POROS a albergar as três oficinas previstas durante o evento, afirmou hoje a organização, em conferência de imprensa.

“Este é um festival de referência do município e da região. […] Esta edição é ainda mais completa do que a do ano anterior”, que já “foi excelente”, com 4.600 espectadores registados, afirmou o presidente da Câmara de Condeixa-a-Nova, Nuno Moita, entidade que organiza o festival, que conta com o apoio e parceria da associação cultural local Oficina de Teatro.

Segundo o autarca, o trabalho em torno do festival tem vindo a ser “cada vez mais cuidado e organizado”, até para responder ao aumento de procura do evento, que acredita ter ajudado o concelho a dar “um salto em frente” no que à cultura diz respeito.

O festival, que tem o nome do teatrólogo nascido em Condeixa-a-Nova Manuel Denis-Jacinto, conta com espetáculos para todas as idades e públicos, estando também previstas sessões específicas para a comunidade escolar.

Entre os espetáculos presentes, estará “Liberdade minha e tua”, que é apresentado no sábado, uma peça dos Caixa de Palco sobre o 25 de Abril e que envolve a comunidade.

No festival, haverá espaço para comédias, musicais, improviso e até marionetas.

Segundo Diana Lima, da Oficina de Teatro, às sextas-feiras haverá sempre espetáculos por companhias profissionais, aos sábados por estruturas amadoras (Deniz-Jacinto era “um grande apologista do teatro amador”) e aos domingos peças dedicadas à infância e juventude.

A entrada nos espetáculos custa entre dois e três euros.