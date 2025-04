Festival de Vídeo Escolar com atividades em Coimbra, Figueira da Foz e Lousã

O Festival de Vídeo Escolar selecionou 16 filmes para apresentar, no âmbito de uma programação que engloba masterclasses e vídeo instalações, este ano com atividades na Figueira da Foz e Lousã, além de, como habitual, em Coimbra.

A iniciativa, que pretende promover a produção e mostra de curtas-metragens realizadas por alunos, nesta 3.º edição recebeu 54 filmes a concurso, entre os quais foram selecionados 16 (cinco do ensino básico e 11 do secundário).

Cerca de 30 turmas (750 alunos) estão inscritas nas atividades do Festival, que vai decorrer entre os dias 28 de abril e 26 de maio, em diferentes espaços de Coimbra, mas também no Centro de Artes e Espetáculos (CAE) da Figueira da Foz e no Cineteatro da Lousã.

Com a participação de cerca de dez escolas, a nível nacional e de países como Cabo Verde, este ano houve mais filmes de menos escolas, esclareceu hoje José Vieira, da direção do evento.

Na conferência de imprensa para apresentação do Festival de Vídeo Escolar i5, o responsável adiantou que o tema escolhido para este ano foi o “Multiculturalismo”, num desafio colocado pelo Plano Nacional das Artes, parceiro deste projeto.

Para além da sessão com os filmes selecionados pelo júri do festival, que decorrerá no Teatro Académico de Gil Vicente, em Coimbra, no dia 26 de maio, serão apresentadas igualmente sessões para o 3.º ciclo, na Casa da Esquina, e Secundário, no Centro Cultural Penedo da Saudade.

A Associação Videolab, organizadora do evento, providenciará a realização de um conjunto de vídeo instalações produzidas com a participação de alunos na Escola Avelar Brotero, que estarão disponíveis em vários espaços daquela escola nos dias do festival.

A programação do evento inclui ainda masterclasses dinamizadas pelos realizadores Tiago Cravidão e António Ferreira.

O certame estende-se à Figueira da Foz, com quatro apresentações no CAE, nos dias 28 e 29 de abril, e à Lousã, com uma sessão no Cine-Teatro a 29 de abril.

O Festival de Vídeo Escolar i5 pretende promover a produção e mostra de curtas-metragens realizadas por alunos, promovendo a prática e a cultura audiovisual em contexto escolar e a sensibilização das escolas para a utilização do vídeo como ferramenta criativa.

Procura também a divulgação de experiências que promovam a familiarização com as artes do vídeo, da animação e da vídeo instalação, assim como favorecer o encontro e a troca de experiências e ideias entre alunos, professores e profissionais das artes.