Festival Brasília em Concerto amanhã na Casa da Cidadania da Língua em Coimbra

Brasília em Concerto – Festival de Música Brasileira passa, amanhã, sexta-feira, por Coimbra, com atuações na Casa da Cidadania da Língua (antiga Casa da Escrita, na Casa do Arco).

Já a Bota dos Anjos, em Lisboa, acolhe hoje a primeira edição do Brasília em Concerto – Festival de Música Brasileira, mostra dedicada à produção musical contemporânea da capital do Brasil, que também vai a Almada e Coimbra, anunciou a organização.

Maya e Victor Z., o duo Blues de Bolso, que combina voz, guitarra e baixo elétrico, e Oswaldo Amorim Trio protagonizam os concertos de hoje à noite, no palco da Bota dos Anjos, no Largo de Santa Bárbara, em Lisboa.

O duo Maya e Victor Z. vai interpretar temas originais do segundo álbum de Victor Z., “Amor em Movimento”, que “combina pop e MPB de forma minimalista e visceral”, segundo a apresentação. O concerto conta com duas vozes, guitarra acústica, teclados, baixo e percussão.

Haroldinho Mattos, em guitarra e voz, e Bemol, em baixo eléctrico e voz, compõem o duo Blues de Bolso. Haroldinho “destaca-se pela fusão entre os ‘riffs’ do Blues e a riqueza melódica da música brasileira”. Com Bemol, “oferece uma envolvente combinação de ritmos, numa harmonização sofisticada que cruza tradição e inovação.”

O trio do baixista Oswaldo Amorim conta com Misael Silvestre, em piano digital, e Pedro Almeida, na bateria. Em conjunto, vão apresentar o programa “Jazz Brazuca”, fusão do jazz e do ‘swing brasileiro’, que resulta em “arranjos modernos para temas originais.”