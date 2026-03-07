diario as beiras
Oliveira do Hospital

Festa do Queijo de Oliveira do Hospital foi oportunidade para assinar protocolo com o Benfica

07 de março de 2026 às 17 h11
Fundação Benfica assinou protocolo de cooperação estratégica com a autarquia oliveirense para a reflorestação de áreas ardidas do território

Milhares de pessoas estão a aproveitar o sol deste sábado para visitar a Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital, a decorrer durante os dois dias de fim de semana. A inauguração teve lugar cerca das 11H00 de hoje, com a presença  do secretário de Estado das florestas, Rui Ladeira, mas também do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Ribau Esteves; e do Turismo Centro de Portugal, Rui Ventura.

Embora sem a presença do presidente, Rui Costa, o Sport Lisboa e Benfica esteve representado ao mais alto nível, com Manuel de Brito, vice.-presidente da direção; e os responsáveis pela Benfica SAD e Fundação Benfica, Jorge Miranda e Domingos de Almeida Lima. A justificação para a presença do Benfica é o facto de ter sido aproveitada a oportunidade para assinar um protocolo de cooperação estratégica com a autarquia oliveirense para a reflorestação de áreas ardidas do território do concelho de Oliveira do Hospital, durante um período de cinco anos, com a plantação anual de 10.000 árvores, de espécies autóctones.

António Rosado

