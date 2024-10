Feira dos Santos, do Mel e da Castanha de Góis alargada a dois dias com mais feirantes

A Feira dos Santos, do Mel e da Castanha de Góis, que, nesta edição, se prolonga por dois dias (1 e 2 de novembro), vai aumentar também o número de feirantes, quer no mercado tradicional, que vai realizar-se no dia 1 (numa tenda instalada entre o pavilhão gimnodesportivo e a GNR), quer na feira de artesanato e produtos endógenos, que decorrerá nos dois dias (no pavilhão).

Rui Sampio anunciou, ontem, em conferência de imprensa de apresentação do certame, realizada nas galerias da Casa do Artista, em Góis, que este é o ano em que há “mais feirantes inscritos”. O autarca revelou que são 82 feirantes, dois quais “68 vão ter os seus espaços expositivos dentro do pavilhão gimnodesportivo (sendo que, destes, 26 são habitantes do concelho), e 14 no espaço entre o pavilhão e o quartel da GNR (cinco com têxteis; um de antiguidades; sete de restauração e um de gás)”.

Adiantou ainda que, dos 68 inscritos no mercado tradicional, há “10 inscrições para o mel e seus derivados; 18 para madeiras, decorações, arte em resina, xisto, etc; 12 para costura criativa; 18 para queijos, enchidos, bolos, compotas, etc; seis de frutos secos, castanhas e fruta cristalizada; três de sabonetes naturais, velas artesanais e cera vegetal e um para divulgação e angariação de fundos”.

