Feira da Árvore já começou em Semide e Rio de Vide

O presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo enalteceu ontem o papel dos viveiristas para o desenvolvimento do território. “É um setor de pessoas de muito trabalho e que contribuem para a economia local, que abastece boa parte do país e do estrangeiro com árvores de fruto”, afirmou Miguel Baptista falava ontem na inauguração da Feira da Árvore/Festa da União de Freguesias de Semide e Rio de Vide.

O certame conta com cerca de 60 expositores, dedicados ao setor primário. Já para o presidente da junta, Luís Martins, o evento é uma forma de elevar o esforço dos trabalhadores que se dedicam todos os dias à agricultura. O certame decorre até amanhã.