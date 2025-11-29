O bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, lamentou ontem o encerramento do serviço de urgências do Hospital dos Covões, mas reconheceu que é a medida viável.

“A decisão não é uma boa solução, mas é a solução possível neste momento”, esclareceu Carlos Cortes aos jornalistas antes da sessão de abertura do 28.º Congresso Nacional da Ordem dos Médicos, que decorreu no Convento São Francisco. Na ótica do médico, a decisão do encerramento das urgências do Hospital dos Covões teve que ver com a falta de meios.

“Foi uma decisão tomada por falta de recursos. O Hospital dos Covões deve dar a resposta que sempre deu nos cuidados de saúde, mas sabemos que as equipas têm que estar adequadamente constituídas, para poderem oferecer um serviço de qualidade”, disse.

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 29/11/2025