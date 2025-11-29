diario as beiras
Coimbra

Fecho das urgências dos Covões foi “solução possível”

29 de novembro de 2025 às 16 h56
0 comentário(s)
Foto DB-Ana Catarina Ferreira

O bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, lamentou ontem o encerramento do serviço de urgências do Hospital dos Covões, mas reconheceu que é a medida viável.
“A decisão não é uma boa solução, mas é a solução possível neste momento”, esclareceu Carlos Cortes aos jornalistas antes da sessão de abertura do 28.º Congresso Nacional da Ordem dos Médicos, que decorreu no Convento São Francisco. Na ótica do médico, a decisão do encerramento das urgências do Hospital dos Covões teve que ver com a falta de meios.
“Foi uma decisão tomada por falta de recursos. O Hospital dos Covões deve dar a resposta que sempre deu nos cuidados de saúde, mas sabemos que as equipas têm que estar adequadamente constituídas, para poderem oferecer um serviço de qualidade”, disse.

 

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 29/11/2025

Autoria de:

António Cerca Martins

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

29 de novembro

Opinião - 25 de Novembro: o inventado e o verdadeiro
29 de novembro

Opinião: Pela boca morre o peixe!
29 de novembro

Mercado de Natal da Baixa espera mais visitantes e mais vendas
29 de novembro

AFC: Amanhã há clássico no Estádio Universitário

Coimbra

Coimbra
29 de novembro às 17h14

Mercado de Natal da Baixa espera mais visitantes e mais vendas

0 comentário(s)
Coimbra
29 de novembro às 17h02

Pedras preciosas e fósseis raros em feira anual de minerais

0 comentário(s)
CoimbraSem categoria
29 de novembro às 16h58

Hotel Quinta das Lágrimas assinala 30 anos de existência

0 comentário(s)