Faleceu Júlio Pereira dos Reis, antigo presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro.

Era atualmente presidente da Assembleia Geral da Liga dos Amigos dos Hospitais da Universidade de Coimbra (LAHUC).

Nascido em Coimbra, em 1937, foi presidente da ARS do Centro e administrador dos HUC. Fez ainda parte da equipa de António Arnaut e Mário Mendes na criação do SNS.

Era membro do Rotary Club de Coimbra desde 1984 e desempenhou funções como presidente no ano de 1997-98. Foi um dos sócios fundadores da Liga dos Amigos dos Hospitais da Universidade de Coimbra e era presidente da Assembleia Geral desde 2009.

O corpo irá hoje por volta das 16H00 para a Igreja de Nossa Senhora de Lurdes, em Coimbra. O funeral realiza-se amanhã, terça-feira, pelas 10H45, seguindo depois para o Crematório Municipal de Coimbra, em Taveiro..

Notícia em atualização