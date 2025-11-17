diario as beiras
Coimbra

Faleceu Júlio Reis, antigo presidente da ARS Centro

17 de novembro às 15 h20
0 comentário(s)
DR

Faleceu Júlio Pereira dos Reis, antigo presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro.

Era atualmente presidente da Assembleia Geral da Liga dos Amigos dos Hospitais da Universidade de Coimbra (LAHUC).

Nascido em Coimbra, em 1937, foi presidente da ARS do Centro e administrador dos HUC. Fez ainda parte da equipa de António Arnaut e Mário Mendes na criação do SNS.

Era membro do Rotary Club de Coimbra desde 1984 e desempenhou funções como presidente no ano de 1997-98. Foi um dos  sócios fundadores da Liga dos Amigos dos Hospitais da Universidade de Coimbra e era presidente da Assembleia Geral desde 2009.

O corpo irá hoje por volta das 16H00 para a Igreja de Nossa Senhora de Lurdes, em Coimbra. O funeral realiza-se amanhã, terça-feira, pelas 10H45, seguindo depois para o Crematório Municipal de Coimbra, em Taveiro..

Notícia em atualização

Autoria de:

redação as beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

17 de novembro

Pampilhosa da Serra inicia limpeza das linhas de água em zonas afetadas pelos incêndios
17 de novembro

Figueira da Foz: Sting esgota concerto em julho na praia do Relógio
17 de novembro

Paulo de Carvalho junta-se a bandas filarmónicas no CAE da Figueira da Foz
17 de novembro

“Tábua de Queijos e Sabores da Beira” regressa em fevereiro de 2026

Coimbra

Coimbra
17 de novembro às 15h53

Oposição alerta para possível violação do PDM em loteamento em Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
17 de novembro às 15h35

Universidade de Coimbra integra consórcio europeu para enfrentar desafios hídricos

0 comentário(s)
Coimbra
17 de novembro às 15h20

Faleceu Júlio Reis, antigo presidente da ARS Centro

0 comentário(s)