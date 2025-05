ExpoSicó soma sucessos e apelos à proteção do Queijo Rabaçal

A necessidade de manter, no futuro, a certificação do Queijo Rabaçal DOP, a braços com as exigentes regras da União Europeia, foi um dos alertas lançados ontem por Mário Jorge Nunes, presidente da Câmara de Soure, autarquia que foi anfitriã da ExpoSicó – 35.ª Feira do Queijo Rabaçal, que decorreu este fim de semana.

Na visita à ExpoSicó, que se seguiu à sessão de abertura, o autarca admitiu que para os produtores pode ser difícil cumprir todos os passos da certificação, mas defendeu que se façam todos os esforços para manter a denominação de Origem Protegida do Queijo Rabaçal. Para isso, frisou Mário Jorge Nunes, “é necessária mais formação, mais informação e alguma tolerância”, contra o risco de se perder a certificação DOP.

O Queijo Rabaçal DOP integra o PROVERE (Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos ) “Queijos Centro de Portugal”, onde se encontram também o Queijo Serra da Estrela DOP e o Queijo Beira Baixa DOP.

“O Queijo Rabaçal é o elemento agregador do território, contribuiu para lhe conferir uma identidade própria”, destacou ainda o autarca de Soure.

