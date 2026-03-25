diario as beiras
Coimbra

Exposição com obras censuradas no Estado Novo na Casa da Escrita em Coimbra

25 de março de 2026 às 14 h11
0 comentário(s)
DR

A Casa da Escrita, em Coimbra, vai inaugurar em abril uma exposição com obras de diferentes géneros censuradas durante o Estado Novo, sendo um dos núcleos da mostra dedicado exclusivamente à censura de mulheres escritoras.

A exposição – “Este livro de reles estofo – A censura à literatura durante o Estado Novo” – resulta de uma parceria entre a Câmara de Coimbra e a associação cultural Ephemera, e estará patente na Casa da Escrita, a partir de 01 de abril, com edições originais de autores portugueses que foram apreendidas, proibidas ou autorizadas a circular.

Os visitantes terão ainda a oportunidade de visualizar “relatórios da própria censura, incluindo pareceres de proibição, autorização ou condicionamento”, revelou hoje a autarquia, num comunicado enviado à agência Lusa.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

25 de março

Mostra sobre Casa dos Estudantes do Império de Coimbra no Convento São Francisco
25 de março

Montemor-o-Velho ofereceu estátua de Fernão Mendes Pinto a cidade japonesa
25 de março

PSP apreende armas e munições na Figueira da Foz usadas por menor de 13 anos
25 de março

Julgamento de rapaz acusado de matar mãe em Vagos começou com declarações do menor

Coimbra

Mostra sobre Casa dos Estudantes do Império de Coimbra no Convento São Francisco

Exposição com obras censuradas no Estado Novo na Casa da Escrita em Coimbra

Mau tempo: Universidade de Coimbra lança guia para promover estabilidade emocional