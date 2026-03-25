A Casa da Escrita, em Coimbra, vai inaugurar em abril uma exposição com obras de diferentes géneros censuradas durante o Estado Novo, sendo um dos núcleos da mostra dedicado exclusivamente à censura de mulheres escritoras.

A exposição – “Este livro de reles estofo – A censura à literatura durante o Estado Novo” – resulta de uma parceria entre a Câmara de Coimbra e a associação cultural Ephemera, e estará patente na Casa da Escrita, a partir de 01 de abril, com edições originais de autores portugueses que foram apreendidas, proibidas ou autorizadas a circular.

Os visitantes terão ainda a oportunidade de visualizar “relatórios da própria censura, incluindo pareceres de proibição, autorização ou condicionamento”, revelou hoje a autarquia, num comunicado enviado à agência Lusa.

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