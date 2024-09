“Experiência de uma vida” para alunos voluntários do ISCAC em Cabo Verde

Ao longo de três semanas (de 9 a 31 de agosto), Pedro Santos, Matilde Martins e Ana Tomás, alunos do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra (ISCAC), participaram numa experiência de voluntariado internacional na Ilha do Maio, em Cabo Verde.

Após o regresso, o trio partilha o mesmo sentimento, considerando que “esta foi uma experiência única, gratificante e bastante enriquecedora”.

Pedro Santos descreve que “participar nesta aventura, a sua primeira a nível internacional, foi muito importante a nível pessoal. Aprendi bastante e pude ajudar a comunidade local”.

“O mais impactante foi a hospitalidade e carinho dos locais, mesmo vivendo uma realidade com vários desafios, tanto económicos quanto relacionados à escassez de recursos naturais”, disse.

O jovem, natural de Celorico da Beira, enfatiza ainda que “esta experiência foi extremamente positiva, permitindo não só contribuir para o desenvolvimento local, mas também aprender com a resiliência e a criatividade da comunidade” daquela ilha.

Por sua vez, Matilde Martins, jovem de Montemor-o-Velho, considera que “esta foi uma jornada surpreendente a vários níveis”.

“A conexão com a comunidade local e a saída da minha zona de conforto foram cruciais para o meu crescimento pessoal e fez-me sentir que contribui para algo maior como é ajudar os outros, conhecendo a sua cultura, tradições e muitas vezes a sua “felicidade” mesmo perante várias adversidades”.

Resiliência local face à escassez de recursos

Ana Tomás, que já antes desta experiência tinha estado em Moçambique num projeto semelhante, sublinha que “a generosidade e resiliência do povo da Ilha do Maio” face à escassez, por vezes durante semanas, de recursos básicos, foi uma lição, pois basta muito pouco para terem um sorriso na cara”.

A jovem montemorense destacou ainda a importância da troca de conhecimentos. “Senti que a reação da comunidade foi extremamente positiva. Nós (o grupo) sentimos que eles valorizaram muito as iniciativas e estavam dispostos a colaborar e a aprender mais. A troca de conhecimentos e experiências criou laços que, acredito, terão um impacto duradouro”, enfatiza Ana Tomás.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 05/09/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS