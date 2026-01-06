diario as beiras
Figueira da Foz

Exibição do filme "Justa" com a presença da realizadora, Teresa Villaverde na Figueira da Foz

06 de janeiro de 2026 às 17 h02
DR

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) da Figueira da Foz apresenta, na quinta-feira, pelas 21:30, no Auditório João César Monteiro, uma sessão de cinema com o filme “Justa”, de Teresa Villaverde.

A sessão contará com as presenças da realizadora e do professor Sérgio Dias Branco, refere uma nota do CAE da Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, adiantando que os ingressos (quatro euros por pessoas) estão à venda na bilheteira do CAE e na Ticketlinede.

“Justa”, de 2025, é “uma ficção que tem como génese a catástrofe dos incêndios de 2017, e que nos lembra como tantas experiências na vida não são partilháveis nem entendíveis por quem não passou por elas”, refere a mesma nota.

Agência Lusa

