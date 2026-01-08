A adaptação dos juniores ao futebol sénior exige tempo, suporte institucional, gestão de expectativas e acompanhamento multidisciplinar, conclui a tese de doutoramento de João Tomás, hoje defendida pelo antigo futebolista, sobre os constrangimentos nesta fase de transição.

Também os planos de desenvolvimento individualizados, articulados com processos rigorosos de seleção e retenção, asseguram acompanhamento continuo e foco na excelência a longo prazo, sustentou o antigo internacional português, que abandonou os relvados há mais de 10 anos, depois de ter vestido camisolas de clubes como Benfica, Sporting de Braga, Académica e Betis. Ao longo de 20 minutos, João Tomás apresentou os pontos essenciais da sua tese de doutoramento “Constrangimentos associados ao (in)sucesso na transição júnior/sénior em futebolistas portugueses”, assente em quatro artigos, que serviram para identificar os constrangimentos da transição de escalão, a partir das perspetivas de treinadores, coordenadores e jogadores.

