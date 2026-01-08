diario as beiras
Desporto

Ex-futebolista João Tomás confirma em doutoramento dificuldades da transição para sénior

08 de janeiro de 2026 às 20 h43
0 comentário(s)
DB-Ana Catarina Ferreira

A adaptação dos juniores ao futebol sénior exige tempo, suporte institucional, gestão de expectativas e acompanhamento multidisciplinar, conclui a tese de doutoramento de João Tomás, hoje defendida pelo antigo futebolista, sobre os constrangimentos nesta fase de transição.

Também os planos de desenvolvimento individualizados, articulados com processos rigorosos de seleção e retenção, asseguram acompanhamento continuo e foco na excelência a longo prazo, sustentou o antigo internacional português, que abandonou os relvados há mais de 10 anos, depois de ter vestido camisolas de clubes como Benfica, Sporting de Braga, Académica e Betis. Ao longo de 20 minutos, João Tomás apresentou os pontos essenciais da sua tese de doutoramento “Constrangimentos associados ao (in)sucesso na transição júnior/sénior em futebolistas portugueses”, assente em quatro artigos, que serviram para identificar os constrangimentos da transição de escalão, a partir das perspetivas de treinadores, coordenadores e jogadores.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (09/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

08 de janeiro

PSD apela ao PS para cumprir acordo sobre lideranças das CCDR
08 de janeiro

Câmara de Coimbra vota na sexta-feira orçamento de 260 milhões de euros
08 de janeiro

Ex-futebolista João Tomás confirma em doutoramento dificuldades da transição para sénior
08 de janeiro

Dois meses de obras vão condicionar Estrada da Beira em Miranda do Corvo

Desporto

Desporto
08 de janeiro às 20h43

Ex-futebolista João Tomás confirma em doutoramento dificuldades da transição para sénior

0 comentário(s)
Desporto
08 de janeiro às 11h13

Jean Sinisterra é reforço para o meio campo da Académica

0 comentário(s)
Desporto
08 de janeiro às 10h45

Antigo guardião do V. Guimarães Nilson é o novo treinador do O. Hospital

0 comentário(s)