Evento em Cantanhede homenageia Cândido Ferreira e apresenta Associação Cultural

O Pavilhão Multiúsos de Febres, em Cantanhede, vai receber, no sábado, a apresentação da Associação Cultural Cândido Ferreira (ACAF), num evento que homenageia este médico e escritor e que reúne música e cultura, foi hoje anunciado.

A ACAF tem como objetivo a realização de atividades culturais, incluindo conferências, publicação de estudos e livros, de sítios na internet e outros instrumentos adequados à promoção do património cultural e artístico do âmbito da etnografia, da arte ou de atividades afins, revelou a Câmara de Cantanhede, em nota enviada à agência Lusa.

Fundada a 12 de setembro de 2023, por um grupo de amigos que, em encontros regulares com Cândido Ferreira, discutiam assuntos da vida cultural e social da região da Gândara, de Coimbra e de todo o país, a ACAF tem ainda como propósito promover o intercâmbio cultural e o estabelecimento de protocolos ao serviço da divulgação e dinamização da cultura e da arte.

A cooperação com instituições públicas ou privadas na preservação, promoção, manutenção e disseminação da memória coletiva, colecionando e expondo objetos notáveis pelo seu valor cultural e artístico e catalogando quaisquer peças museológicas são também objetivos da Associação.

No sábado, a apresentação da ACAF conta com a realização do concerto “Encanto pela Liberdade”, da Orquestra Sinfónica Amasing, com a participação do Coral Caetanense, das Pequenas Vozes de Febres e do Orfeão Vox Caeli de Cantanhede.

O programa inclui também um momento de recitação de poesia e documentários sobre a Revolução de Abril de 1974.

Natural de Febres, no concelho de Cantanhede, Cândido Ferreira faleceu a 21 de março de 2023, aos 74 anos, e teve uma carreira de referência na medicina, área na qual se licenciou, em 1973, pela Universidade de Coimbra.

Especialista em nefrologia, destacou-se ainda pela atividade político-partidária, mas também enquanto escritor de romances, contos, crónicas e ensaios, sendo membro da Associação Portuguesa de Escritores, a convite da direção.

O evento conta com o alto patrocínio do Município de Cantanhede (distrito de Coimbra) e da Freguesia de Febres, assim como o apoio da Gira Sol – Associação de Desenvolvimento de Febres.