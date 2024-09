Europeu de Aquabike leva milhares à Praia de Mira

A Grande Final do Campeonato Europeu de Aquabike UIM-ABP acelera a partir de hoje e até domingo na Barrinha, na Praia de Mira, com a participação de uma centena de pilotos de 17 países.

Os pilotos já se encontram naquela localidade costeira e turística do concelho de Mira desde segunda-feira.

Na cerimónia de boas-vindas, ontem, o presidente da Câmara de Mira, Artur Fresco, disse aos jornalistas que na quinta-feira a taxa de ocupação hoteleira do concelho situava-se nos 95%, devendo chegar hoje à lotação máxima.

O autarca frisou ainda que, durante a prova desportiva, a Praia de Mira deverá receber 30 mil pessoas.

Artur Fresco destacou, ainda, que aquela prova representa “o culminar de um mês preenchidíssimo [de eventos nacionais e internacionais realizados no concelho]”, com Mira a despedir-se “em cheio” do verão.

Há 38 anos que não se realizavam eventos de motonáutica com a relevância da Grande Final do Campeonato Europeu de Aquabike UIM-ABP no concelho, ressalvou ainda o presidente da Câmara de Mira.

