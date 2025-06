Euro sub-21: Portugal suplanta fase de grupos pela quinta vez em nove possíveis

Portugal superou hoje pela quinta vez em nove possíveis, e terceira seguida, a fase de grupos do Campeonato da Europa de futebol de sub-21, introduzida em 2000, acedendo aos quartos de final como vencedor do Grupo C.

No Estádio Sihot, em Trencin, na Eslováquia, a equipa orientada por Rui Jorge venceu a Geórgia na terceira e última jornada (4-0) e confirmou o primeiro lugar da ‘poule’, com os mesmos sete pontos da França, segunda classificada, que também se qualificou para a fase a eliminar, ao derrotar a Polónia, já afastada, em Zilina (4-1), mas terminou com um saldo negativo de cinco tentos face aos lusos, com os quais tinha empatado a abrir (0-0).

Com nove golos marcados e zero sofridos, que perfazem os seus melhores números de sempre nesta fase, Portugal ganhou um grupo pela terceira vez, repetindo 2015 e 2021, anos nos quais, já com Rui Jorge, a liderar os sub-21 desde 2010, perdeu na final com a Suécia (3-4 nos penáltis, após 0-0 nos 120 minutos) e a Alemanha (0-1), respetivamente.

Se a equipa das ‘quinas’ somou cinco pontos em nove possíveis há uma década, contra quatro dos suecos e da Itália e três da Inglaterra, consumou pela única vez um pleno de triunfos há quatro anos, deixando a Croácia, os ingleses e a Suíça com três pontos cada.

Portugal superou ainda a primeira fase em 2004 e 2023, sempre na vice-liderança e com quatro pontos, finalizando atrás da Suécia, com nove, e da coanfitriã Geórgia, com cinco, antes de evoluir até ao terceiro lugar e ser afastado nos quartos de final, respetivamente.

Destino contrário tiveram os desempenhos em 2002, 2006, na única edição acolhida em território nacional, 2007 e 2017, com os lusos a ficarem em terceiro e penúltimo nos três primeiros, numa altura em que o Campeonato da Europa era discutido por oito seleções.

O número de finalistas cresceu para 12 em 2017, quando Portugal terminou na segunda posição e até conseguiu seis pontos, três abaixo da Espanha, mas falhou a presença na fase seguinte, reservada apenas aos vencedores dos três grupos e ao melhor vice-líder.

A prova voltaria a alargar-se em 2021, para os atuais 16 participantes, reintroduzindo os ‘quartos’ em fases finais ao fim de 23 anos, num formato usado a duas mãos em 1994 e 1996 como derradeiro patamar de acesso a uma ‘final four’ concentrada num único país.

Antes disso, entre 1978 e 1992, quando os Europeus de sub-21 eram discutidos só com eliminatórias, os ‘quartos’ também contemplavam dois jogos, mas não havia fases finais.

Portugal volta à ação no sábado, a partir das 18:00 locais (17:00 em Lisboa), no Estádio pod Dubnom, em Zilina, para medir forças com Ucrânia, Países Baixos ou Finlândia, que decidirão na quarta-feira a segunda posição do Grupo D, já conquistado pela Dinamarca.

A 25.ª edição do Europeu de sub-21 começou na quarta-feira e acabará em 28 de junho, com a final no Estádio Tehelné pole, em Bratislava, sendo que Portugal, finalista vencido em 1994, 2015 e 2021, procura um inédito troféu na 10.ª participação, e terceira seguida.