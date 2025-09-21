Estudo prévio conclui que a transformação dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) em empresa municipal seria a opção mais vantajosa para a Câmara, trabalhadores e utentes.

O estudo, encomendado pelo atual executivo, ainda em versão preliminar, foi ontem entregue à Comissão de Trabalhadores dos SMTUC e disponibilizado aos vereadores e Assembleia Municipal, afirmou o município.

O documento, elaborado pela consultora PwC, compara um cenário de continuidade do atual serviço e um outro de transformação dos SMTUC em empresa municipal, concluindo que esta última opção traria vantagens para município, trabalhadores e utentes, face a uma maior autonomia financeira e administrativa, maior agilidade na decisão e outra capacidade para implementar inovação nos serviços.

