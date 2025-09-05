Estudantes da Escola Superior de Enfermagem não querem integrar a AAC

A Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (AE ESEnfC) rejeita ser integrada na Associação Académica de Coimbra (AAC).

A partir deste ano letivo a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) é parte da Universidade de Coimbra (UC) e ganhou a denominação de Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Coimbra.

A ordem natural desta ação era que a AE ESEnfC acompanhasse a integração da escola na UC e passasse a ser parte da AAC, mas os dirigentes rejeitam esta possibilidade. Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, a presidente da AE ESEnfC, Francisca Lopes, refere que, após consultar os estudantes de enfermagem, a associação tomou a decisão de ser independente.

A responsável afirma que as duas associações estão em diálogo, mas que a AAC tem colocado alguns entraves a este processo.

Segundo os estatutos da AAC, todos os estudantes, validamente inscritos na UC, são associados efetivos da AAC, embora tenham o direito de optar por não ser, bastando comunicar essa decisão à secretaria desta entidade. Portanto, os novos caloiros de enfermagem são associados efetivos desta associação. O presidente da Direção-Geral da AAC (DG/AAC), Carlos Magalhães, diz que o processo “está num impasse” e que as relações entre as duas associações estão tensas”.

