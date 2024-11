ESTGOH aposta na qualidade do ensino e desenvolvimento regional

Podemos dizer que a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital (ESTGOH) comemora mais um aniversário num ciclo de crescimento?

Estes 23 anos têm sido uma jornada enriquecedora, marcada nos últimos anos por um crescimento sólido que consolidou a instituição como uma referência no ensino superior. Ao longo dos anos, a ESTGOH tem demonstrado um compromisso com a qualidade, preparando profissionais capacitados e contribuindo para o desenvolvimento da região. Hoje, temos uma oferta formativa diversificada e atualizada, incluindo licenciaturas, mestrados, pós-graduações e formações técnicas, todas projetadas para responder às exigências do mercado de trabalho, e contamos com 747 estudantes inscritos nos diversos cursos.

As anunciadas novas instalações da ESTGOH e da Residência de Estudantes, esta última já construção, vão permitir um novo crescimento, em qualidade e quantidade, desta escola do interior?

As novas residências representam uma resposta direta às necessidades dos nossos estudantes, especialmente aqueles que vêm de fora e enfrentam dificuldades em encontrar alojamento. O nosso objetivo é garantir que todos os estudantes tenham acesso a uma habitação digna, confortável e acessível. Além disso, as novas instalações marcam um passo significativo em termos de capacidade e qualidade, pois necessitamos de espaços modernos e adaptados que proporcionem melhores condições para o desenvolvimento do trabalho de professores e estudantes. Desde laboratórios de última geração a salas de estudo colaborativo, aspiramos a criar um ambiente que promova a inovação e a aprendizagem ativa. Estamos confiantes de que este investimento trará benefícios a longo prazo, não só na atração de mais estudantes, mas também na sua retenção e posterior integração no território.

Como foi o percurso evolutivo desta escola, que se assume como um polo de ensino e investigação na Beira Serra?

Neste trajeto de 23 anos permito-me destacar os esforços para instituir a Escola Superior de Tecnologia e Gestão em Oliveira do Hospital, tendo o projeto sido viabilizado em 1999 pelo Ministério da Educação. Vencidas as burocracias, as atividades de ensino na ESTGOH iniciaram-se no ano letivo 2001/2002 com dois cursos de licenciatura, em Administração e Finanças e Engenharia do Território e do Ambiente. E, logo de seguida, com duas novas licenciaturas, em Engenharia de Computadores e de Sistemas Informáticos e em Administração e Marketing, procurando responder a uma carência de formação existente nesta área.

Os últimos dez anos ficam marcados por uma grande expansão das atividades de ensino e o aumento do número de estudantes. Neste período, foram criados vários Cursos Técnicos Superiores Profissionais, de licenciatura e na formação pós-graduada.

Apesar da nossa juventude, é com orgulho que podemos afirmar que a ESTGOH, em 23 anos, se tornou uma instituição de reconhecida qualidade, cada vez mais parte relevante da região a que pertence. A ESTGOH dispõe de massa crítica com a experiência e idoneidade, que garante um ensino de excelência e a produção de conhecimento. Por tudo isto, nestes 23 anos, a ESTGOH cumpriu a sua missão e os seus objetivos estratégicos, em particular, no que respeita à qualidade do seu corpo docente e do ensino que ministra.

Uma vez que o Politécnico de Coimbra já pode ter doutoramentos, como se está a posicionar a ESTGOH para lecionar este novo ciclo de estudos?

A ESTGOH coopera com outras escolas do Politécnico de Coimbra na criação de uma proposta de doutoramento, contando com docentes associados a este projeto. Além disso, temos docentes que atualmente orientam teses de doutoramento de outras universidades, o que demonstra o nosso compromisso com a investigação de qualidade e a formação avançada.

