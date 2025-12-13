diario as beiras
Coimbra

ESTeSC pede “equidade no financiamento”

13 de dezembro de 2025 às 11 h27
0 comentário(s)
Fotografia: Ana Catarina Ferreira

O presidente da Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Politécnico de Coimbra (ESTeSC) pediu ontem ao ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, que reveja a forma como a instituição é financiada, lembrando os altos custos de manutenção dos equipamentos e as diferenças financeiras face a instituições de ensino superior com outros cursos de saúde, como medicina ou farmácia.

Na inauguração dos novos laboratórios INNOV2CARE, Graciano Paulo, apelou a que o Governo e o ministério liderado por Fernando Alexandre retificasse este subfinanciamento.

“Os cursos das Tecnologias da Saúde mantêm um ponderador inferior aos restantes cursos de saúde, o que se traduz num financiamento por estudante significativamente inferior, apesar destes cursos se caracterizarem por uma elevada exigência tecnológica e, consequentemente, com custos de formação substancialmente superiores aos restantes”, disse.

|Pode ler a notícia na integra na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Cerca Martins

