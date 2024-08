Estação Coimbra B do Metrobus ganha obra de arte de Paul de Gobert

A Estação Terminal de Coimbra do Sistema de Mobilidade do Mondego vai receber uma obra do artista plástico Paul de Gobert, um conjunto de painéis em madeira com uma extensão de aproximadamente 100 metros.

A obra “Les Palissades” está atualmente na posse do artista belga, que se encontra “disposto a cedê-las à Metro Mondego (MM), para que sejam instaladas nos muros da praça da estação Coimbra do Metrobus”, podendo assim ser apreciadas pelo público e reforçar a qualificação do novo espaço envolvente desta estação, revelou a MM, em nota enviada hoje à agência Lusa.

Criada em 1975/76, aquando da construção de um novo edifício sede do banco belga “Crédit Communal”, em Bruxelas, a obra resultou de preocupações artísticas e urbanas dos promotores da empreitada, que levaram à encomenda da pintura das paliçadas protetoras e minimizadoras do impacte visual do estaleiro de construção, contextualizou a MM.

Protegidas desde o final da empreitada, e após restauro realizado em 2005, algumas das Palissades têm integrado diversas exposições, designadamente em Bruxelas.

O artista plástico encontra-se em Coimbra para realizar um estudo do local de colocação da obra que permita a elaboração do projeto de instalação dos painéis, bem como para conhecer o antigo Museu dos Transportes Urbanos de Coimbra, onde os painéis vão ser restaurados.

Segundo a MM, a visita será acompanhada pelo presidente do conselho de administração das Águas de Coimbra, Alfeu Sá Marques, que cedeu o espaço para este propósito.

O CEARTE – Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património, a pedido da MM, irá apoiar Paul de Gobert no restauro da obra.

Está ainda prevista uma primeira reunião com a Câmara Municipal de Coimbra, que se associa a esta iniciativa promovendo uma exposição do artista e patrocinando a publicação de um libreto sobre a obra que será instalada na estação do Metrobus, afirma a MM.

A cerimónia pública de assinatura do contrato a celebrar entre a Metro Mondego e Paul de Gobert, onde vão ficar estabelecidas as condições desta colaboração, decorre na manhã de terça-feira, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Coimbra.

“O percurso artístico de Paul De Gobert, que desde 1966 se profissionalizou nas artes plásticas, inclui, entre outros murais, toda a estação Vandervelde do metro de Bruxelas, frescos e exposições em todo o mundo, tendo publicado vários livros de viagens ilustrados, de que são exemplo ‘Visages de Mongolie’, ‘Ma Traversée de Bruxelles’ e ‘Jardin Sauvage’, tendo sido objeto de diversos artigos e monografias, como a de Pierre Loze”, informa a MM.