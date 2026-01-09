diario as beiras
Região Centro

Estabilização de taludes condiciona circulação na EN17 a partir de segunda-feira

09 de janeiro de 2026 às 12 h51
0 comentário(s)
Fotografia: Arquivo

Os trabalhos de estabilização de taludes na Estrada Nacional (EN) 17–Estrada da Beira, ao km 13,2 e ao km 18,06, no concelho de Miranda do Corvo, vão implicar, a partir da próxima segunda-feira, 12 de janeiro, “condicionamentos à circulação rodoviária”, anunciou a Infraestruturas de Portugal (IP).

Segundo a empresa pública, a intervenção, que decorre em simultâneo nos dois pontos da EN17, “terá uma duração aproximada de dois meses”. Durante este período, adianta a IP, “o trânsito será efetuado em regime alternado, regulado por semáforos”. Os trabalhos decorrem entre as 08H00 e as 18H00. Durante este período haverá “limitação de velocidade a 30 km/h, por razões de segurança”.

A IP refere ainda que “durante a noite não haverá limitações à circulação.

| Pode ler a notícia na integra na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Emanuel Pereira

