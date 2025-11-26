diario as beiras
Penela

Espetáculo em Penela fala sobre o 25 de Abril com testemunhos de habitantes

26 de novembro às 12 h57
0 comentário(s)

A Companhia da Chanca e Art’ Ventus Quintet estreiam na segunda-feira, em Penela, um concerto-espetáculo sobre o 25 de Abril, a partir de testemunhos sobre aquela época de habitantes daquele concelho do interior do distrito de Coimbra.

O título do espetáculo, “25 de Abril: Chovia Muito e Chegou o Trator Novo”, remete para um dos testemunhos de habitantes de Penela recolhidos pela Companhia da Chanca e que aponta para uma reação muito diferente daquela que se fazia sentir nas principais cidades do país.

“Este era um território onde há 50 anos se sentia ainda mais a interioridade. Eram assuntos que não interferiam imediatamente na vida das pessoas, que hoje assumem que não havia uma educação política que as fizesse entender o que se tinha passado [com a Revolução dos Cravos]”, disse à agência Lusa Catarina Santana, da companhia.

Autoria de:

Agência Lusa

