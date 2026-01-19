diario as beiras
Coimbra

Espetáculo de homenagem a Paredes faz última apresentação nacional em Coimbra

19 de janeiro de 2026 às 15 h08
João Duarte/TAGV

O espetáculo em homenagem ao centenário de Carlos Paredes, que tem levado a guitarra de Coimbra para diferentes países ao redor do mundo, fará a sua última apresentação em Portugal em fevereiro, no Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV).

O concerto “100Paredes” terá lugar no dia 10 de fevereiro, no TAGV, em Coimbra, para encerrar em território nacional a ‘world tour’ Paredes Experience, uma iniciativa apoiada pelo Governo português e pela Universidade de Coimbra (UC), entre outros, que pretende prestar uma homenagem aos 100 anos do músico português.

Após passar por 23 municípios de Portugal e mais de uma dezena de países, o espetáculo chega ao palco em Coimbra com os convidados Camané, Mário Laginha e Zeca Medeiros, direção artística de André Varandas e Bruno Costa, e diferentes artistas.

Autoria de:

Agência Lusa

Coimbra

19 de janeiro às 15h08

19 de janeiro às 11h07

Cientistas de Coimbra observam pela primeira vez interações de neutrinos solares com núcleos atómicos

CoimbraNacional
19 de janeiro às 09h53

Pestana tem resultado “positivo face à cobertura mediática”

