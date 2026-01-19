O espetáculo em homenagem ao centenário de Carlos Paredes, que tem levado a guitarra de Coimbra para diferentes países ao redor do mundo, fará a sua última apresentação em Portugal em fevereiro, no Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV).

O concerto “100Paredes” terá lugar no dia 10 de fevereiro, no TAGV, em Coimbra, para encerrar em território nacional a ‘world tour’ Paredes Experience, uma iniciativa apoiada pelo Governo português e pela Universidade de Coimbra (UC), entre outros, que pretende prestar uma homenagem aos 100 anos do músico português.

Após passar por 23 municípios de Portugal e mais de uma dezena de países, o espetáculo chega ao palco em Coimbra com os convidados Camané, Mário Laginha e Zeca Medeiros, direção artística de André Varandas e Bruno Costa, e diferentes artistas.

