Especialistas discutem em Cantanhede o futuro da vitivinicultura da Bairrada

Vários especialistas vão discutir o futuro da vitivinicultura da Bairrada, num seminário de agricultura que irá decorrer na próxima semana, no concelho de Cantanhede, informou hoje a Câmara Municipal.

“O seminário reúne diversos especialistas da área da viticultura para abordar temas centrais relacionados com a sustentabilidade, inovação e conservação no setor”, destacou.

A Biblioteca Municipal de Cantanhede acolhe, no dia 24, o seminário “Reinventar a Tradição: O Futuro da Vitivinicultura na Bairrada”, no âmbito de um ciclo de seminários de agricultura que o Gabinete Municipal de Apoio ao Agricultor do Município de Cantanhede tem vindo a promover.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a autarquia de Cantanhede indicou que a primeira apresentação estará a cargo do investigador auxiliar da Estação Vitivinícola Nacional, Jorge Cunha, que irá falar sobre “a importância do cruzamento entre variedades autóctones e variedades Vitis vinifera resistentes a doenças como o míldio e o oídio”.

“Trata-se de uma estratégia promissora para reduzir a dependência de tratamentos fitossanitários e promover uma viticultura mais resiliente”, explicou.

A Jorge Ferreira, da Agrosanus, caberá a apresentação de soluções baseadas em culturas de cobertura, “sublinhando o seu papel fundamental na conservação do solo e na adubação natural da vinha”.

“Estas práticas contribuem significativamente para a regeneração dos solos e a promoção de ecossistemas mais equilibrados nas vinhas”, esclareceu.

Já Sérgio Silva, da Quinta de Baixo, irá partilhar a sua experiência prática, bem como os desafios enfrentados na implementação de medidas sustentáveis numa exploração vitivinícola, “oferecendo um olhar realista sobre a transição ecológica neste contexto”.

A investigadora do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra Márcia Bessa dará a conhecer o Projeto SYBERAC, que visa “promover uma viticultura saudável e resiliente, integrando investigação científica com práticas sustentáveis no terreno”.

O futuro da viticultura sustentável será outro dos temas, apresentado pelo professor do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa António Mexia, que irá abordar “os caminhos possíveis para enfrentar as mudanças climáticas, a escassez de recursos e as exigências de mercados cada vez mais conscientes”.

O seminário encerra com um debate entre os intervenientes e o público.