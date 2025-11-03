Mais de três dezenas de especialistas nacionais e interacionais vão colocar a neurologia e o género no centro do debate, ao longo de três dias, na cidade de Coimbra, revelou hoje a presidente da Sociedade Portuguesa de Neurologia.

“Este ano teremos um tema atual, que é neurologia e género. Vamos verificar se as doenças neurológicas têm diferenças nos diferentes grupos, no sexo masculino e no sexo feminino, por exemplo, e quais são, se há interferências genéticas para que estas circunstâncias sejam diferentes, consoante os grupos”, destacou Isabel Luzeiro.

O Convento São Francisco, em Coimbra, acolhe, de 06 a 08 de novembro, o Congresso Nacional de Neurologia, promovido pela Sociedade Portuguesa de Neurologia, e no qual estão inscritas cerca de 500 pessoas.

Em declarações à agência Lusa, a presidente da Sociedade Portuguesa de Neurologia, Isabel Luzeiro, explicou que o debate será transversal a praticamente todas as doenças neurológicas, desde a Parkinson ao sono, passando pela esclerose múltipla.

“O Congresso também tem como interesse particular a existência de pré-cursos para os mais jovens, para formação, no dia anterior [05 de novembro]. Terá também o Simpósio de Enfermagem que costuma estar agregado ao nosso congresso”, acrescentou.

Logo no primeiro dia, o sono, “que inicialmente foi um bocadinho descuidado pela neurologia”, será uma área à qual os especialistas darão especial atenção.

“Começou a perceber-se que as doenças neurológicas têm muito a ver com a má qualidade de sono ou com a privação de sono, nomeadamente a Alzheimer e a doença de Parkinson. As alterações de sono podem preceder até 20 anos essas patologias neurodegenerativas e, portanto, houve novamente um ‘boom’ de interesse pelo sono”, justificou.

Segundo Isabel Luzeiro, nesse dia será ainda lançado o livro “o ABC do Sono” e, numa sala contígua, estará patente uma mostra de fotografia e de pintura de Luís Negrão e família.

“Tentamos sempre que a neurologia esteja de algum modo ligada à arte e, desta vez, vamos fazer essa exposição. Na reunião que vai haver sobre o sono vamos relembrar os 500 anos de Luís de Camões e o modo como ele falou sempre do sono e dos sonhos”, indicou.

Durante o evento serão homenageados três neurologistas: Luís Cunha (a título póstumo), João Palmeiro e Luís Borges (na manhã de sexta-feira), estando previsto para o dia seguinte a entrega de bolsas para privilegiar a formação de internos e prémios para a melhor comunicação oral e melhor e-poster apresentado no Congresso.

Também na sessão de abertura, na quinta-feira, será feita uma homenagem a Carlos Paredes, que “morreu com uma doença neurológica”.

“Teremos um momento musical com três ou quatro músicas para recordar este grande vulto da música”, concluiu.