Vila Nova de Poiares

Escolas encerradas em Vila Nova de Poiares

28 de janeiro de 2026 às 08 h42
DR
Todas as escolas do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares (AEVNP) vão estar encerradas durante o dia de hoje, informou o agrupamento em comunicado nas redes sociais.
Na publicação, Eduardo Sequeira, diretor do AEVNP informa toda a comunidade educativa “de que, por determinação da Proteção Civil Municipal e por motivos de precaução, se encontram encerradas todas as escolas do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares durante o dia de hoje, 28 de janeiro de 2026 (quarta-feira)”.
“Ao longo do dia, e após uma avaliação mais detalhada da situação, serão disponibilizadas novas informações através dos canais habituais de comunicação”, termina o agrupamento.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

