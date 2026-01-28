Todas as escolas do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares (AEVNP) vão estar encerradas durante o dia de hoje, informou o agrupamento em comunicado nas redes sociais.

Na publicação, Eduardo Sequeira, diretor do AEVNP informa toda a comunidade educativa “de que, por determinação da Proteção Civil Municipal e por motivos de precaução, se encontram encerradas todas as escolas do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares durante o dia de hoje, 28 de janeiro de 2026 (quarta-feira)”.

“Ao longo do dia, e após uma avaliação mais detalhada da situação, serão disponibilizadas novas informações através dos canais habituais de comunicação”, termina o agrupamento.