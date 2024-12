Escola Secundária de Coimbra quer criar dois centros tecnológicos especializados

A Escola Secundária de Avelar Brotero obteve decisão favorável para a criação de dois centros tecnológicos especializados, um industrial e outro de informática, confirmou hoje fonte daquele estabelecimento de ensino da cidade de Coimbra.

“Apresentámos candidaturas a estes centros, para funcionarem nas instalações da escola e melhorarem a prática educativa. Como temos as instalações, a ideia é apetrechar com novos equipamentos”, disse à agência Lusa Pascoal Albuquerque, adjunto da diretora da Escola Secundária de Avelar Brotero.

De acordo com este responsável, a candidatura ao Centro Tecnológico Especializado (CTE) Industrial foi submetida em agosto de 2022 e teve decisão favorável em março de 2023, com um montante elegível aprovado de pouco mais de 1,4 milhões de euros.

Prevê os cursos profissionais de técnico de análise laboratorial, técnico de design de moda, técnico de eletrónica, automação e comando, técnico de manutenção industrial – variante de eletromecânica, técnico de manutenção industrial – variante mecatrónica automóvel, técnico de mecatrónica automóvel e técnico de redes elétricas.

Este projeto, para além de obras de isolamento acústico, “inclui cerca de 400 itens referentes a equipamentos pertencentes a diferentes áreas de formação, 20 itens de mobiliário e seis itens de ‘software’, todos destinados à prática educativa e formativa do CTE Industrial”.

Com este apetrechamento, a escola espera “modernizar a oferta formativa em linha com as evoluções do tecido produtivo; melhorar a articulação entre os vários cursos profissionais, reequipar e robustecer a infraestrutura tecnológica da escola; e reforçar a atratividade das formações de nível secundário de dupla certificação”.

Os anúncios de procedimento de contratação pública para aquisição de equipamentos de mecânica, mecatrónica e eletromecânica (valor base de 487.471,32 euros), bem como para a aquisição de equipamentos elétricos e eletrónicos (valor base de 538.254,65 euros), no âmbito do Centro Tecnológico Especializado Industrial, foram publicados na segunda-feira em Diário da República (DR).

Já o CTE de informática, com um montante elegível aprovado que se aproxima do milhão de euros, integrará os cursos profissionais de técnico de informática – instalação e gestão de redes, técnico de gestão e programação de sistemas informáticos e técnico de informática de gestão.

Inclui cerca de “690 itens relativos a equipamentos, 125 itens de mobiliário e pequenas obras de apetrechamento e requalificação de algumas salas ou espaços e de modernização da infraestrutura tecnológica, diretamente relacionadas com a instalação e funcionamento dos equipamentos destinados à prática educativa e formativa” do CTE de informática.