diario as beiras
Coimbra

Escola de Hotelaria de Coimbra contribui para a alimentação saudável

21 de janeiro de 2026 às 10 h05
0 comentário(s)
DB/Pedro Filipe Ramos

Colocar os consumidores finais em contacto com produtores de agricultura biológica foi o objetivo da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra (EHTC) ao promover, ontem à tarde, o Dia Aberto de Produtores.

Trata-se de uma iniciativa integrada no projeto GrowLIFE que, de acordo com a embaixadora deste conceito, Dora Caetano, “promove sistemas alimentares mais sustentáveis através da aproximação entre produtores, consumidores e comunidade educativa”.

Estiveram presentes cerca de uma dezena de produtores: “Verdes do Mondego”, de Coimbra; “Dona Rosa”, empresa familiar de agricultura biológica certificada sediada em Coimbra; “Quinta do Zorro”, galinhas de raças autóctones; “Serra Lusa, Aromas e sabores”, da Lousã; “Keep Fresh, by Catarina Neves Costa, do Luso; “O Regaço”, rosas biológicas de Anadia; “Casa do Sal”, da Figueira da Foz, Yakon Portugal, de Tábua; e o projeto dos alunos da EHTC “Croquis”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (21/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Rosado

