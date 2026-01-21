Colocar os consumidores finais em contacto com produtores de agricultura biológica foi o objetivo da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra (EHTC) ao promover, ontem à tarde, o Dia Aberto de Produtores.

Trata-se de uma iniciativa integrada no projeto GrowLIFE que, de acordo com a embaixadora deste conceito, Dora Caetano, “promove sistemas alimentares mais sustentáveis através da aproximação entre produtores, consumidores e comunidade educativa”.

Estiveram presentes cerca de uma dezena de produtores: “Verdes do Mondego”, de Coimbra; “Dona Rosa”, empresa familiar de agricultura biológica certificada sediada em Coimbra; “Quinta do Zorro”, galinhas de raças autóctones; “Serra Lusa, Aromas e sabores”, da Lousã; “Keep Fresh, by Catarina Neves Costa, do Luso; “O Regaço”, rosas biológicas de Anadia; “Casa do Sal”, da Figueira da Foz, Yakon Portugal, de Tábua; e o projeto dos alunos da EHTC “Croquis”.

