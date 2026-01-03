O Entrudo de Góis vai participar, de 16 a 18 de janeiro, no Festival Surva, na Bulgária. Este é um dos maiores e mais importantes festivais da Europa de máscaras que reúne milhares de participantes de todo o mundo.

A Lousitânea – Liga de Amigos da Serra da Lousã, associação sem fins lucrativos com sede em Aigra Nova, que se dedica à preservação e divulgação do Entrudo de Góis, foi convidada pela Red(e) Ibérica Máscara para participar.

O Entrudo de Góis contará com uma comitiva de 11 pessoas, incluindo artesãos e membros do executivo da Câmara Municipal de Góis, e será a única representação lusa na Bulgária.

