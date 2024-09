Entrevista: “A expetativa é que possamos continuar a aumentar o número de visitantes e que a Poiartes continue a crescer”

Quais são as principais novidades deste ano do Poiartes?

Vamos manter o mesmo modelo de organização dos últimos anos. A feira reveste-se de um conjunto alargado de expositores em áreas como o artesanato, a gastronomia, a área industrial, comercial e a agrícola. Temos 135 expositores. O espaço tem vindo a alargar sucessivamente, no sentido de dar mais área de exposição, mas também mais área de circulação que era uma das grandes carências que nós tínhamos face o fluxo de visitantes dos últimos anos e que, felizmente, tem vindo a aumentar. O modelo irá manter-se, procurámos ter um cartaz cultural diversificado para tentar abranger vários tipos de público com artistas de renome nacional que serão uma ajuda para poder trazer muita gente a Vila Nova de Poiares. A nossa expetativa é que possamos continuar a aumentar o número de visitantes e que a Poiartes continue a crescer.

Além do cartaz cultural, que outras atividades irão dinamizar?

Vamos ter um grupo de artesãos que vão estar a trabalhar ao vivo. É sempre uma preocupação nossa criar mais alguma atratividade para que as pessoas percebam como é que aqueles produtos são construídos. As dinâmicas na feira serão, essencialmente, de índole cultural. Haverá sempre uma atividade ou uma animação de rua. Haverá dois palcos. O Palco Poiartes e o Palco 2 onde, durante todo o dia, teremos atividades diversificadas procurando chegar a vários públicos, através da música, do teatro ou outras ações que possam chamar mais gente.

Acredita que isso fará com que consiga atrair mais pessoas que no ano passado? Este formato é uma aposta ganha do município?

A Poiartes é o maior evento que realizamos em Vila Nova de Poiares e, regra geral, tem sido capaz de atrair muitas pessoas ao concelho. Mobiliza a população local, mas sobretudo traz muitas pessoas de fora do concelho. Tudo isto movimenta a dinâmica económica do concelho. Movimenta a restauração, os alojamentos locais e o comércio e isso acaba por ser positivo para a feira e para o concelho.

Quem vier à Poiartes o que é que irá encontrar ao nível gastronómico?

Teremos quatro tasquinhas a funcionar durante todo o período da feira dinamizadas pelas associações locais. Esta é uma forma de as associações conseguirem algum fundo de maneio para as atividades que realizam ao longo do ano. As pessoas vão poder degustar os produtos mais característicos do concelho. As tasquinhas têm, obrigatoriamente, de colocar como oferta os nossos principais pratos, nomeadamente, a chanfana e o arroz de bucho, que são os mais conhecidos, mas haverá outros pratos que as pessoas poderão degustar.

