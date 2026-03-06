Equipamentos de jogo, chuteiras, bolas e ainda uma máquina de lavar roupa foram os “presentes” entregues ontem pela Associação de Futebol (AF) de Coimbra, em articulação com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a sua fundação, ao União Clube Eirense, depois do incêndio de novembro de 2025 que afetou a zona da lavandaria do clube.

19 de novembro de 2025. Um incêndio deflagrava nas instalações do Eirense, no Campo Vale do Fojo, no concelho de Coimbra. As chamas terão tido origem após um curto-circuito no quadro elétrico, propagando-se imediatamente a toda a zona da rouparia, destruindo o telhado, equipamentos desportivos, de jogo e de treino, chuteiras, máquinas, entre outros materiais.

Ontem, o clube ganhou um novo ânimo com uma ação solidária levada a cabo pela AF Coimbra em parceria com a Fundação FPF. A presidente do clube, Catarina Crisóstomo, mostrou-se feliz com o gesto e com o apoio constante da população e do município.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS