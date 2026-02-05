diario as beiras
CIM Região de Coimbra

Entidades da água são unânimes na necessidade da barragem de Girabolhos

23 de março de 2024 às 09 h16
1 comentário(s)
Foto

Foto DB-Pedro Ramos

A necessidade de construir a Barragem de Girabolhos, no troço do rio Mondego, em Seia, foi o tema que uniu os responsáveis de organismos e empresas de gestão do ciclo da água na conferência promovida pela Águas de Coimbra (AC) sobre “Mondego, que futuro’”.
O administrador da AC, Alfeu Sá Marques, deu o tom do debate ao referir que “a água não vai faltar na Bacia do Mondego, mas todos temos de a gerir bem”, acrescentando que “há mais de 25 anos que defendo a construção da barragem de Girabolhos, fundamental para a gestão do Baixo Mondego”.
Afinando pelo mesmo diapasão, o vice-presidente da Comissão de coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Eduardo Anselmo de Castro, reconheceu que “há albufeiras de pequenas dimensões para a gestão corrente, mas para as secas a sério têm de existir grandes barragens”, invocando a necessidade de avançar com o projeto de Girabolhos, que está a uma quota de cerca de 300 metros, altitude indicada para fornecer água a Viseu, que será a cidade da região Centro com maiores fragilidades neste capítulo, dependente da pequena Barragem de Fagilde, no rio Dão, muitas vezes insuficiente para responder às necessidades de consumo durante os verões.

 

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 23/03/2024

Autoria de:

1 Comentário

  1. M diz:
    5 de Fevereiro, 2026 às 2:30

    E a oposição de Seia e Gouveia, para onde está prevista a barragem? Não merecem pelo menos uma menção na notícia?

    Responder

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

07 de fevereiro

Mau tempo: Toda a costa e 13 distritos sob aviso laranja devido a ondas, chuva, vento e neve
07 de fevereiro

Mau tempo: Casa Mota Pinto em Pombal demolida por questões de segurança
07 de fevereiro

Mau tempo: Dezoito barras marítimas fechadas a toda a navegação e cinco condicionadas
07 de fevereiro

Fadista Vanessa Alves grava primeiro álbum que vai cantar no dia 14 ao CCB em Lisboa

CIM Região de Coimbra

CIM Região de Coimbra
06 de fevereiro às 19h05

Região Metropolitana de Coimbra em projeto para promover a saúde local com drones

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCoimbraSem categoria
05 de fevereiro às 15h44

Proteção Civil da Região de Coimbra alerta para agravamento do mau tempo

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraSoure
05 de fevereiro às 08h54

Marcelo diz que gestão das barragens foi “feita como nunca tinha sido”

0 comentário(s)