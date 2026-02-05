A necessidade de construir a Barragem de Girabolhos, no troço do rio Mondego, em Seia, foi o tema que uniu os responsáveis de organismos e empresas de gestão do ciclo da água na conferência promovida pela Águas de Coimbra (AC) sobre “Mondego, que futuro’”.

O administrador da AC, Alfeu Sá Marques, deu o tom do debate ao referir que “a água não vai faltar na Bacia do Mondego, mas todos temos de a gerir bem”, acrescentando que “há mais de 25 anos que defendo a construção da barragem de Girabolhos, fundamental para a gestão do Baixo Mondego”.

Afinando pelo mesmo diapasão, o vice-presidente da Comissão de coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Eduardo Anselmo de Castro, reconheceu que “há albufeiras de pequenas dimensões para a gestão corrente, mas para as secas a sério têm de existir grandes barragens”, invocando a necessidade de avançar com o projeto de Girabolhos, que está a uma quota de cerca de 300 metros, altitude indicada para fornecer água a Viseu, que será a cidade da região Centro com maiores fragilidades neste capítulo, dependente da pequena Barragem de Fagilde, no rio Dão, muitas vezes insuficiente para responder às necessidades de consumo durante os verões.

