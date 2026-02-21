diario as beiras
CIM Região de Coimbra

Empresários exigem reparação urgente do IC3

21 de fevereiro de 2026 às 15 h03
DR

Desde 10 de fevereiro, na sequência das sucessivas tempestades que assolaram o país, o IC3, uma das principais vias rodoviárias de Penela, está cortado ao trânsito, em ambos os sentidos, no troço entre a rotunda junto aos Bombeiros Voluntários e o cruzamento para o Espinheiro. Perante a gravidade dos prejuízos, o NEP – Núcleo Empresarial de Penela alerta para a urgência na reparação deste acesso, sublinhando que é uma “via estruturante para o dia a dia dos cidadãos, das empresas e das instituições do concelho”.

“A demora na reposição da circulação coloca em causa a sustentabilidade de muitos negócios locais, fragiliza o tecido económico e agrava o isolamento do território”, acentua o NEP, frisado que o corte desta via “traz consequências nefastas para o comércio local, restauração e restantes atividades económicas, dificultando o abastecimento, a circulação de trabalhadores e a chegada de clientes”.

O NEP apela, por isso, “à Infraestruturas de Portugal e demais entidades competentes para que priorizem, de forma inequívoca, as intervenções necessárias no IC3, garantindo condições de segurança e restabelecendo, com brevidade, a normal circulação nesta zona do distrito de Coimbra”.

Autoria de:

redação as beiras

