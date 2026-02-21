Desde 10 de fevereiro, na sequência das sucessivas tempestades que assolaram o país, o IC3, uma das principais vias rodoviárias de Penela, está cortado ao trânsito, em ambos os sentidos, no troço entre a rotunda junto aos Bombeiros Voluntários e o cruzamento para o Espinheiro. Perante a gravidade dos prejuízos, o NEP – Núcleo Empresarial de Penela alerta para a urgência na reparação deste acesso, sublinhando que é uma “via estruturante para o dia a dia dos cidadãos, das empresas e das instituições do concelho”.

“A demora na reposição da circulação coloca em causa a sustentabilidade de muitos negócios locais, fragiliza o tecido económico e agrava o isolamento do território”, acentua o NEP, frisado que o corte desta via “traz consequências nefastas para o comércio local, restauração e restantes atividades económicas, dificultando o abastecimento, a circulação de trabalhadores e a chegada de clientes”.

O NEP apela, por isso, “à Infraestruturas de Portugal e demais entidades competentes para que priorizem, de forma inequívoca, as intervenções necessárias no IC3, garantindo condições de segurança e restabelecendo, com brevidade, a normal circulação nesta zona do distrito de Coimbra”.