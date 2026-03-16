O diretor de uma empresa do setor da construção civil defendeu que o Governo deve decidir se quer ser liberal ou interventivo na questão do preço dos combustíveis e admitiu ajustes nos preços dos seus produtos.

“O Estado português deveria decidir o que quer fazer: se quer ser um Estado liberal ou se quer ser um Estado interventivo. Acho que meias medidas, tal como tivemos noutras situações, com outros governos, em que estamos sucessivamente com medidazinhas, (…) não resolve nada. Neste momento, embaratecer os combustíveis apenas significa que é mais gasolina para a fogueira”, afirmou Rui Oliveira.

Para o diretor da empresa SIRL, com sede em Penela, que se dedica ao fabrico e comercialização de máquinas e ferramentas para a construção civil, tendo-se destacado pela produção de betoneiras, ou “se define um teto para o preço dos combustíveis” ou o cenário será de incerteza, manifestando “muitas dúvidas em relação às medidas”.

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