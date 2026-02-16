diario as beiras
Empresa de Coimbra é parceira de projeto europeu de capacitação de talento

16 de fevereiro de 2026 às 10 h05
DR

A Shine 2Europe – empresa portuguesa sediada em Coimbra e comprometida com a inovação social e digital – anunciou o arranque de “um projeto com foco na investigação translacional para soluções inclusivas que melhorem o bem-estar, a cidadania ativa e a qualidade de vida”.

Estancar a fuga de talentos

Num contexto em que a fuga de talentos e a desigualdade de género continuam a ser um desafio nas áreas da investigação e inovação, o BRITE-EU – Boosting R&I Talent Interoperability and Employability in Europe pretende “reforçar a capacidade de investigação e inovação (I&I) em Portugal, Chéquia, Roménia e Sérvia, melhorando a empregabilidade”, refere a Shine 2Europe.

Europa financia com três milhões de euros

Com três milhões de euros de financiamento da União Europeia via Horizonte Europa, o projeto pretende ainda “promover a colaboração intersetorial e fomentar reformas institucionais”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (16/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

