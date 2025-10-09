O auditório Madalena Biscaia Perdigão é palco, no próximo sábado, do I Congresso “Emergência Extra-Hospitalar em Portugal: Desafios e Oportunidades”, organizado pela Cruz Vermelha, que irá reunir profissionais e especialistas desta área.

O congresso “foi planeado para abranger todos os profissionais que fazem parte desta grande equipa e para todos que tenham interesse nesta área”, realça a Cruz Vermelha da Figueira da Foz.

É uma oportunidade, frisa esta entidade, de participar num “encontro dedicado ao conhecimento, debate e partilha de boas práticas”, que reúne profissionais e especialistas da área para “reforçar competências, trocar experiências e refletir sobre os desafios da emergência extra-hospitalar em Portugal”.

