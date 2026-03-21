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Elevação de Barcouço a vila aprovada por unanimidade

21 de março de 2026 às 16 h30
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Fotografia: DR

O Parlamento aprovou ontem, por unanimidade, a elevação da povoação de Barcouço, no concelho da Mealhada, à categoria de vila.

O Projeto de Lei que tinha sido apresentado pelo Partido Socialista reunia toda a fundamentação para a elevação desta povoação, descrevendo as características de Barcouço que fazem com que preencha os critérios definidos por lei para a atribuição das categorias de vila às povoações.

Situada a sul do distrito de Aveiro e com uma população de 2.090 habitantes, segundo os Censos de 2021, Barcouço é uma localidade culturalmente possante, com uma associação centenária de filarmonia, com grande pujança associativa, com associação de desenvolvimento rural, com dinâmicas variadas para a juventude, com grupo de jovens, agrupamento de escuteiros e um clube de futsal com camadas jovens.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

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