Elementos da PSP fardados e à paisana garantem segurança e ordem pública

Segunda-feira, 22H00. Praça da Canção. Início da operação

Há algo que se repete todas as noites, antes dos espetáculos no recinto da Queima das Fitas de Coimbra: cerca de três dezenas de agentes da PSP estão no local, integrados no dispositivo policial definido para a maior festa estudantil da cidade.

A experiência de anos anteriores permite abordar a função com relativa tranquilidade, antecipando comportamentos e eventuais situações que exijam intervenção rápida e decisiva por parte da Polícia.

Todos os anos, o dispositivo a adotar nas noites da Queima é alvo de planeamento detalhado pelos elementos da Divisão Policial de Coimbra, visando não apenas o recinto de espetáculos, mas também as zonas envolventes e a vertente de trânsito.

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