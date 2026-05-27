Queima das Fitas '26

Elementos da PSP fardados e à paisana garantem segurança e ordem pública

27 de maio de 2026 às 08 h00
Nuno Vilas e Artur Loureiro integram o dispositivo policial definido para as noites da Queima das Fitas | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
José Armando Torres
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José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

Segunda-feira, 22H00. Praça da Canção. Início da operação
Há algo que se repete todas as noites, antes dos espetáculos no recinto da Queima das Fitas de Coimbra: cerca de três dezenas de agentes da PSP estão no local, integrados no dispositivo policial definido para a maior festa estudantil da cidade.
A experiência de anos anteriores permite abordar a função com relativa tranquilidade, antecipando comportamentos e eventuais situações que exijam intervenção rápida e decisiva por parte da Polícia.
Todos os anos, o dispositivo a adotar nas noites da Queima é alvo de planeamento detalhado pelos elementos da Divisão Policial de Coimbra, visando não apenas o recinto de espetáculos, mas também as zonas envolventes e a vertente de trânsito.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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