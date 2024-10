Eleições para a FP Atletismo remarcadas para 27 de outubro

As eleições para a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), já com Domingos Castro como candidato, juntamente com Paulo Bernardo e Fernando Tavares, foram marcadas para 27 de outubro, após terem sido adiadas no sábado, anunciou hoje o organismo.

“Convocam-se os associados efetivos e extraordinários para a realização de eleições para os órgãos sociais da FPA, período de 2025-2028. O ato terá lugar em Lisboa no dia 27 de outubro (unanimemente aceite pelas três listas concorrentes), entre as 15:00 e as 17:00, em local a definir oportunamente”, lê-se no sítio oficial da FPA na Internet.

As eleições para a FPA estiveram agendadas para o último sábado, mas foram adiadas na sequência das dúvidas suscitadas pela decisão do Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) junto da Mesa da Assembleia Geral (MAG) sobre a exclusão de Domingos Castro – a providência cautelar foi considerada improcedente, mas abria caminho à nulidade do ato eleitoral –, depois de não ter suprido as irregularidades da candidatura atempadamente.

Face a isso, o presidente da MAG, Joaquim Machado, adiou as eleições para data a definir, admitindo as três listas candidatas para o sufrágio, agora marcado para o próximo dia 27, casos dos elencos liderados pelos vice-presidentes federativos Paulo Bernardo (Lista A) e Fernando Tavares (Lista C), juntamente com o de Domingos Castro (Lista B).

Os três concorrem à sucessão de Jorge Vieira, que cumpre o terceiro e último mandato, após ter derrotado por duas vezes António de Carvalho Nobre, em 2016 e em 2020, e Leonel Carvalho, em 2012, quando sucedeu a Fernando Mota, que presidiu à direção da FPA durante 20 anos.

Votam nas eleições para o organismo que rege o atletismo em Portugal 65 delegados – 44 em representação das associações regionais (dois por cada), cinco dos atletas, cinco dos treinadores e outros tantos dos juízes, três dos atletas veteranos, dois dos organizadores de provas e um da Associação de Trail Running de Portugal.