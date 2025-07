Opinião: E o 19 de julho de 1975 caíu no esquecimento?

…a sorte, é os melros comerem as minhocas!

A última visita de António Campos – um dos fundadores do Partido Socialista – a Coimbra e a sua intervenção na apresentação do candidato, agora Secretário-Geral do PS, bastou, para que eu reforçasse a ideia dos problemas que o Partido vai ter nos próximos anos.

Fosse lá quem fosse eleito Secretário-Geral!

Os problemas advirão, naturalmente, por efeito de não se conseguir mudar os rostos que há anos aparecem nos ecrãs das televisões pelos mais variados motivos. Motivos bons e motivos maus, ainda que os maus têm sempre mais visibilidade e estão sujeitos a uma maior pluralidade de visualizações e opiniões!

Um PS subjugado, sem vida própria e sem propostas coerentes em vários domínios é o que menos interessa ao País. O Governo, por liberal, precisa de uma oposição forte e social democrata…não liberal!

José Luís Carneiro, é o que perdeu…com o que perdeu!

Se por acaso, e só por acaso, o PS tiver uma derrota dolorosa, mais não tem a fazer do que “meter pés a caminho” e dar lugar, aí sim, a uma ampla discussão sobre o futuro do Partido Socialista.

Se eventualmente tiver uma grande vitória, todos os militantes lhe deverão render homenagem.

Merecê-la-á mais do que todos os socialistas juntos!

O PS é o grande partido da democracia. O Partido que, a 19 de Julho de 1975 sob a liderança de Mário Soares mobilizou os socialistas para uma grande jornada de luta pela liberdade e a democracia com uma enorme manifestação na Fonte Luminosa..

Esquecer o 19 de Julho e o 25 de Novembro de 1975, é colocar uma pedra sobre o que de mais significativo teve a nossa história democrática de há 50 anos.

Se a democracia não deu lugar a uma nova ditadura, ao PS e a Mário Soares se deve!

Já agora, anos mais tarde, é bom não esquecer, a adesão de Portugal à então CEE!

Mas os actuais dirigentes têm pouco orgulho na história do PS, tornando os factos apenas como “estórias”!

Ainda ontem, com a aprovação de uma CPI, conseguiu o PSD e o PS dar uma machadada no INEM, que muitos agora olham de soslaio. Prestaram um mau serviço ao INEM e sobretudo aos trabalhadores que abnegadamente servem os portugueses, completamente indiferentes ao “passa culpa” entre os partidos que governaram e governam!

“As sereias trataram os marinheiros portugueses – analfabetos, feios e malcheirosos que navegavam pela Pátria – como a direita radical tratou os partidos do centro!

A saúde não se resolve com a demissão de um Ministro(a). O caos está instalado há mais de 30 anos, mas ninguém quis resolver!

O Partido Socialista e o Partido Social Democrata são diferentes, ainda que ambos defendam a democracia, valorizem os direitos individuais com diferentes prioridades e defendam reformas graduais ao invés de mudanças revolucionárias

O liberalismo e a social-democracia compartilham alguns valores, mas diferem significativamente em suas visões sobre o papel do Estado e a importância da justiça social

A saber:

A social-democracia aceita maior intervenção estatal do que o liberalismo.

A social-democracia dá prioridade à justiça social, enquanto o liberalismo dá mais ênfase à liberdade individual, mesmo que isso leve a desigualdades.

A social-democracia vê o governo como um agente activo na promoção do bem-estar social, enquanto o liberalismo tende a vê-lo como um limitador do poder.

Respeitando todas as opiniões, mantenho-me social-democrata e não liberal!