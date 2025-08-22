diario as beiras
Desporto

Dupla da canoagem nacional sagra-se campeã do mundo em K4 500 em Itália

22 de agosto às 15 h35
0 comentário(s)
Quarteto luso, que em junho se sagrou campeão da Europa, concluiu a sua prova em 1.18,93 minutos, superando a Hungria por cinco centésimos de segundo

Os canoístas Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha sagraram-se hoje campeões do Mundo de K4 500 metros, em Milão. A largar na pista seis, o quarteto luso, que em junho se sagrou campeão da Europa, concluiu a sua prova em 1.18,93 minutos, superando a Hungria por cinco centésimos de segundo e a Espanha por 40. Esta é a primeira medalha de Portugal nos Mundiais de Milão, nos quais João Ribeiro e Messias Baptista defendem ainda o título de K2 500 metros e Fernando Pimenta o ouro em K1 1.000.

Autoria de:

Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

22 de agosto

Incêndios: Pampilhosa da Serra promove reuniões para contabilizar prejuízos
22 de agosto

Incêndios: Cerca de 5.000 hectares de baldios arderam nos distritos da Guarda e de Coimbra
22 de agosto

Ucranianos celebram 34 anos de independência, mas sob o espectro da guerra
22 de agosto

Incêndios: Uma dezena de casas de primeira habitação destruídas na região Centro

Desporto

Desporto
22 de agosto às 15h35

Dupla da canoagem nacional sagra-se campeã do mundo em K4 500 em Itália

0 comentário(s)
Desporto
22 de agosto às 10h42

Briosa solidária com Bombeiros de Arganil

0 comentário(s)
Desporto
21 de agosto às 13h15

Beatriz Fernandes e Inês Penetra na final de C2 500 metros nos Mundiais de canoagem

0 comentário(s)