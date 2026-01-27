diario as beiras
Pampilhosa da Serra

Duas vítimas em paragem cardiorrespiratória após atropelamento na Pampilhosa da Serra

27 de janeiro de 2026 às 15 h47
0 comentário(s)
DR

Um atropelamento rodoviário fez hoje dois feridos graves na Pampilhosa da Serra. Segundo Luís Almeida, dos Bombeiros Voluntários da Pampilhoas da Serra, “tratou de um despiste de um veículo ligeiro que se terá desgovernado e acabou por embater em duas pessoas: um do sexo masculino e outra do sexo feminino”. “As vítimas encontram-se em paragem cardiorrespiratória e estão a ser assistidas no local”, acrescentou o responsável.

De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, o atropelamento aconteceu na Portela do Fojo Machio, na localidade de Padrões, no concelho da Pampilhosa da Serra”.

Neste momento, estão no local 17 operacionais e sete viaturas dos Bombeiros Voluntários da Pampilhosa da Serra e de Góis, a VMER e a SIV de Avelar

Notícia em atualização

Autoria de:

redação Diário as Beiras

Vítimas que estavam em paragem cardiorrespiratória na Pampilhosa da Serra faleceram

Vítimas que estavam em paragem cardiorrespiratória na Pampilhosa da Serra faleceram

