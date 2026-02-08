As freguesias de Seixo e Arazede, duas das 11 do município de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, estão a votar nas eleições presidenciais, sem eletricidade, disse hoje o presidente do município.

Em declarações aos jornalistas, José Veríssimo explicou que o problema de falta de energia é ao nível da média tensão e, se a eletricidade não for reposta até às 12H00, o município irá instalar geradores para o ato eleitoral poder decorrer com normalidade durante a tarde e início da noite.

“Essa situação [de falta de energia] vai ser ultrapassada com geradores. Vamos esperar até ao meio-dia (…), caso não seja resolvida, vamos colocar geradores para assegurar o fim da tarde”, afirmou o autarca.

O presidente de Câmara votou em Arazede, a maior freguesia do concelho e revelou que todas as mesas “estão a funcionar com normalidade”.

“Mesmo sem energia, as coisas estão asseguradas, as pessoas estão a votar, logo desde a primeira hora houve adesão de eleitores”, frisou José Veríssimo.

O autarca explicou que a energia tinha sido reposta em “praticamente todo” o território concelhio, após a depressão Kristin, mas, no sábado, o vento muito forte que se fez sentir pela passagem da depressão Marta, afetou novamente a parte elétrica, para além de provocar quedas de árvores e outros incidentes.

A vila de Montemor-o-Velho, a povoação da Ereira e, na margem esquerda, as localidades de Formoselha, Santo Varão e Pereira têm vindo a ser afetadas, desde o início da semana, pela subida das águas do Mondego, numa cheia lenta e controlada pelas autoridades.

Na Ereira, isolada desde quarta-feira, a recolha dos votos das eleições presidenciais será feito hoje, após o ato eleitoral, com recurso a botes dos Fuzileiros da Marinha, já que as ligações por estrada estão impedidas desde a noite de sábado.