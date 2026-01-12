diario as beiras
A tomada de posse do diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), Edmundo Monteiro, decorre na quarta-feira, a partir das 12:00, na Sala do Senado, presidindo o reitor da Universidade, Amílcar Falcão.

“Edmundo Heitor da Silva Monteiro foi eleito Diretor da FCTUC, para o biénio 2026-2028, numa votação realizada pela Assembleia da Faculdade em 17 de dezembro”, revelou a academia.

O professor catedrático de Engenharia Informática vai cumprir o segundo mandato como diretor da FCTUC.

