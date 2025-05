Direção assistida trama Tanäk

O francês Sebastien Ogier (Toyota) é o novo líder no final do segundo dia do Rali de Portugal.

A manhã de sábado, contou com três passagens, a começar por Vieira do Minho Ogier ganhou 2.6 a Tanäk e Kale subiu a 3.º por troca com Katsuta.

Seguiu-se o troço de Cabeceiras onde Ogier voltou a ganhar tempo a Tanäk, desta vez mais 2.4s e reduziu para 2.0s a diferença para o líder da prova. Por sua vez, Rovanpera voltava perder o 3.º lugar para Taka, numa luta entre os dois homens da Toyota.

A fechar a manhã, Amarante onde Ogier viu os pneus do Toyota desgastarem-se mais que o esperado, perdendo 9.8s para Tanäk com o estónio a distanciar-se na liderança de um rali onde Katsuta furou e voltou a ceder a posição a Kalle Rovanpera.

No WRC 2, Solberg lidera com uma vantagem de 46.9s sobre Greensmith e de 50.6s para o 3.º que é Gryazin.

No CPR, em que só o dia de sexta-feira era pontuável para a prova portuguesa, Sordo abandonou em Góis 2, Meeke deu um toque em Sever do Vouga, que acabou por se revelar fatal para o piloto da Toyota, que viu a suspensão ceder e a consequente perda da roda traseira do Yaris que impediu Meeke de chegar ao parque fechado na exponor, onde Pedro Almeida celebrou a vitória na frente de Armindo Araújo por apenas 2.7s, com Pedro Meireles a ser 3.º a 59.1s.

Tanäk até começou bem

A tarde começou como acabou a manhã, com Tanak ao ataque, venceu Vieira do Minho 2 e Cabeceiras 2, deixando Ogier a 13.9s, mas a segunda passagem por Amarante foi madrasta para Tanak, novamente, com um problema na direção assistida do Hyundai a atirar o estónio para o terceiro lugar da geral e a obrigar Tanak a fazer ainda a especial de Lousada que sem direção assistida onde perdeu mais 8.0s para o agora líder da prova portuguesa, Seb Ogier, seguido de Rovanpera a 27.6 s e Tanak a 36.1s do Francês da Toyota.

No WRC2 nada de novo, após Lousada, Solberg lidera com uma vantagem 50.1s sobre Greensmith e 55.6s sobre Rossel.

Amanhã disputam-se os troços da zona de Fafe, com passagens por Felgueiras, Paredes e Fafe, todas disputadas duas vezes com Fafe a ter a segunda passagem a ser a Power Stage.