Um dique da margem direita do rio Arunca, na localidade de Vila Nova de Anços, concelho de Soure, está a ser reforçado, devido ao aparecimento de fissuras, tendo sido retiradas quatro famílias.

João Paulo Contente, comandante dos Bombeiros Voluntários de Soure, explicou à Lusa que houve três fissuras na margem direita, junto à ponte de Vila Nova de Anços sobre o rio, e “esses três pontos estão a ser estabilizados”.

Para o efeito, está a ser usado “pó de pedra, areia, neste caso areia com pedras, no sentido de reforçar o dique, porque a cota está muito alta”, disse.

“O risco é efetivamente quebrar e inundar uma rua da localidade de Vila Nova de Anços” (no concelho de Soure, distrito de Coimbra), acrescentou.

