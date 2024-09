Diogo Cancela falha presença na final de 400 metros livres S8

O nadador português Diogo Cancela falhou, hoje, a presença na final de 400 metros livres S8, nos Jogos Paralímpicos de Paris.

O atleta, natural de Moinhos, freguesia de Miranda do Corvo, terminou a sua prova, na primeira série de eliminatórias, em 5.º lugar, com o tempo de 4.37.50 minutos, tendo feito o décimo melhor tempo das eliminatórias, insuficiente para marcar presença na luta pelas medalhas,

O atleta do Louzan Natação já conquistou uma medalha de bronze neste Jogos, na prova de 200 metros estilos.

O nadadro luso termina a sua participação nos Jogos, no sábado, dia 7 de setembro, com a prova de 100 metros mariposa S8, com as eliminatórias a começarem às 09H06 (hora de Lisboa).